Рамос: Збірна Іспанії наче на похороні, а не на чемпіонаті світу

Капітан збірної Іспанії Серхіо Рамос розповів, як команда оговтується після відставки головного тренера Хулена Лопетегі за день до старту ЧС-2018.

"Таке відчуття, що ми начебто на похоронах, але насправді ми на чемпіонаті світу – це прекрасна подія. Нам потрібно якомога швидше рухатися вперед. Хулен Лопетегі був частиною нашої команди, він допоміг нам пройти кваліфікацію. Але я думаю, що збірна Іспанії важливіша за особисті інтереси. Я як капітан був проінформований про цю ситуацію, але рішення приймають зовсім інші люди.

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Нам не слід більше концентруватися на цьому. Скоро грати з чемпіонами Європи, і чим раніше ми забудемо все, що відбулося, тим краще для нас. Я приїхав на ЧС-2018 з мрією. Це перший турнір, де я буду капітаном збірної. Поведу за собою мою країну, мою команду. Це набагато важливіше", – цитує Рамоса видання Mirror.

Нагадаємо, сьогодні Іспанія розпочне участь в ЧС-2018 матчем проти Португалії.