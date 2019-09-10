Рамос заявив про бажання зіграти з Погба у Реалі

Захисник іспанського клубу прокоментував інформацію про бажання клубу підписати півзахисника Манчестер Юнайтед Поля Погба.

Центрбек і капітан мадридського Реала Серхіо Рамос зазначив, що не проти бачити у стані клубу французького хавбека Манчестер Юнайтед Поля Погба.

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"Я думаю, що в Реалі завжди відкриті двері для таких футболістів як він. Для мене Погба – один з найкращих гравців світу. Він відмінно показав себе у Ювентусі, а тепер і в Манчестер Юнайтед. Думаю, він корисний гравець і дуже впливає на атакувальні дії своєї команди", – цитує Рамоса Goal.

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Нагадаємо, Реал протягом всього літа хотів підписати Поля Погба, проте не зумів дійти згоди з манкуніанцями. 26-річний чемпіон світу змушений був залишитися в Манчестері. Зазначимо, Погба повернувся у Манчестер Юнайтед з Ювентуса влітку 2016 року за 105 млн євро.

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