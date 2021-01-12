Цього разу жертвою капітана мадридців став українець Андрій Лунін. Рамос на тренуванні переграв резервного голкіпера Реала класним ударом зі штрафного.

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Зазначимо, що зараз команда Зінедіна Зідана перебуває у Малазі, де через два дні розпочне боротьбу за Суперкубок Іспанії. На тренування команди прийшли уболівальники, які, очевидно, розмістилися за межами стадіону. Постріл Рамоса зірвав бурхливі овації.

До слова, капітан Реала вже давно заслужив славу бомбардира. Попри позицію в центрі захисту він забив 100 голів у 667 матчах за Королівський клуб. Наразі Рамос ще не домовився про продовження контракту з "вершковими", який завершується у червні.

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