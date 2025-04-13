Монтеррей програв Тігресу (1:2) у 15 турі чемпіонату Мексики. Результат та відеоогляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Мексика, 15 тур

Тігрес – Монтеррей – 2:1

Голи: Кордова, 90, Ібанес, 90+5 – Рамос, 50 (пен)

Вилучення: Лайнес, 47 – Бертераме, 73, Торрес, 79

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Тігрес та Монтеррей провели видовищний матч. У першому таймі гості мали кілька можливостей відкрити рахунок, але м'яч підступно не залітав у сітку. То гравці Монтеррея влучали у каркас воріт, то голкіпер дивував сейвами. На 47 хвилині Тігрес залишися у меншості.

По перерві Серхіо Рамос реалізував пенальті, забивши свій четвертий гол у всіх турнірах за команду. Воротар суперника провокував колишнього захисника Реала, повертаючись до нього спиною. Іспанець у відповідь показав, що пробиватиме паненкою.

Утім, Монтеррею не вдалося втримати переможний рахунок. Команда Рамоса залишилася без двох гравців, оскільки вони заробили червоні картки, а Тігрес двічі забив перед фінальним свистком, скориставшись чисельною перевагою.