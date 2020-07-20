Рамос забив 100-й гол у клубній кар'єрі – захисник перевершив рекорд легендарного екс-одноклубника

Захисник мадридського Реала Серхіо Рамос продовжує штампувати рекорди.

У матчі останнього туру чемпіонату Іспанії захисник Реала Серхіо Рамос забив у ворота Леганеса вже на дев'ятій хвилині. Цей гол став для 34-річного оборонця 100-м у кар'єрі на клубному рівні, повідомляє видання AS. Зокрема, він забив 97 голів у складі "вершкових" та ще тричі відзначався у футболці Севільї.

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72 голи за Реал Рамос забив в Ла Лізі, 7 – у Кубку Іспанії, 13 – у Лізі чемпіонів, 2 – в Суперкубку Іспанії, 2 – в Суперкубку Європи та ще 3 – на клубному чемпіонаті світу.

Цікаво, що більшість експертів схильні вважати Рамоса найкращим бомбардиром в історії Ла Ліги серед захисників. І хоча екс-захисник Реала Фернандо Єрро свого часу забив більше 100 м'ячів у клубній кар'єрі, 44 з них він забив, граючи на позиції півзахисника.

До слова, на рахунку Рамоса також 21 гол за збірну Іспанії.

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