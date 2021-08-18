Поведінка 35-річного іспанця дратує деяких працівників клубу, інформує Cadena SER з посиланням на власні джерела.

Мессі та Мбаппе залякують суперників взаємодією – поки лише на тренуваннях

Рамос вважає себе ледь не головною зіркою команди, в якій провів лише місяць. Крім того, екс-капітан Реала прибув з травмою і наразі не може допомогти ПСЖ. Маурісіо Почеттіно не збирається гарантувати новачку місце в основі, адже є двоє гідних конкурентів – Маркіньйос (капітан) та Кімпембе (вихованець і один з головних старожилів клубу).

Нагадаємо, Рамос приєднався до ПСЖ на правах вільного агента. Також клуб підписав Мессі, Вейналдума, Доннарумму та Хакімі.

Повернення безкомпромісної Англії, життя Барселони після Мессі, норвезький Хижак знову на полюванні – огляд вікенду