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Рамос взяв участь у незвичному флешмобі

08:00 457 Читать на русском
Рамос взяв участь у незвичному флешмобі
Серхіо Рамос / соцмережі

Захисник Реала Серхіо Ромас відкрив пляшку води язиком.

Серхіо Рамос під час відпустки вирішив взяти участь у флешмобі Bottle Cap Challenge, у якому учасники мають відкрити пляшку води різними способами.

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Капітан мадридського Реала спочатку зобразив, що збирається пробити ногою з розвороту, але потім відкрив пляшку язиком.

У цьому флешмобі вже брали участь такі зірки, як чемпіон UFC Макс Холлоуей, екс-чемпіон Конор Макгрегор, актор Джейсон Стетхем та інші.

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Теги
Іспанія Відеоновини Реал Мадрид Реал Мадрид Серхіо Рамос Серхіо Рамос
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