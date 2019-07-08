Рамос взяв участь у незвичному флешмобі

Захисник Реала Серхіо Ромас відкрив пляшку води язиком.

Серхіо Рамос під час відпустки вирішив взяти участь у флешмобі Bottle Cap Challenge, у якому учасники мають відкрити пляшку води різними способами.

Реал запропонував Азару два варіанти ігрового номера

Капітан мадридського Реала спочатку зобразив, що збирається пробити ногою з розвороту, але потім відкрив пляшку язиком.

У цьому флешмобі вже брали участь такі зірки, як чемпіон UFC Макс Холлоуей, екс-чемпіон Конор Макгрегор, актор Джейсон Стетхем та інші.

Реал у неспокої: Лунін має 20 пропозицій, Бейл – 8 друзів по бунту, а в Переса трансферна мета на мільярд євро