Новий наставник "Фурії рохи" Луїс де ла Фуенте готується до березневих матчів і планує провести декілька зустрічей з ветеранами національної команди, щоб почути їхню думку. Тренер запланував розмову із захисником парижан Серхіо Рамосом, про це повідомляє AS.

ПСЖ не знає, що робити з Рамосом – два матчі вирішать долю ветерана

Де ла Фуенте хоче розпитати колишнього гравця Реала про плани щодо збірної. Зустріч не передбачає, що Рамос увійде до заявки збірної Іспанії на найближчі матчі, все буде залежати від форми гравця. Останню гру Рамос зіграв за "Фурію роху" майже два роки тому, 31 березня 2021 року в Косово. Захисник, якому 30 березня виповниться 37 років, прагне грати щонайменше до 40 років і ніколи не відмовлявся від повернення до національної збірної.

Нагадаємо, що збірна Іспанії проведе два матчі в рамках відбору до Євро-2024 проти Норвегії та Шотландії, які відбудуться 25 та 28 березня відповідно.

Роналду дебютував за Аль-Наср курйозним дублем, Мессі й Мбаппе елегантно відповіли – ПСЖ у меншості видав шоу на 9 голів