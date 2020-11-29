Капітан "вершкових" близький до угоди з німецьким гігантом Adidas, повідомляє AS.

Рамос після повідомлення про травму опублікував відео з тренування – капітан Реала не шкодує себе

Рамос упродовж 10 років взувався у Nike, проте у вересні сторони вирішили припинити співпрацю. Лідер Реала провів кілька матчів у звичайних чорних бутсах, допоки велися переговори з новим партнером. Зрештою, боротьбу за 34-річного центрбека виграв Adidas. Захисник вже тренується в бутсах німецького виробника і незабаром можна очікувати офіційного підтвердження.

Додамо, що Рамос провів у поточному сезоні 10 матчів, відзначився 3 голами та одним асистом.

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