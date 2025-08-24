Монтеррей розгромив Некаксу (3:0) завдяки екс-зірками Ла Ліги у шостому турі чемпіонаті Мексики. Результат та відеоогляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Мексика, 6 тур

Монтеррей – Некакса – 3:0

Голи: Окампос, 15, Каналес, 21, Рамос (пен), 59

Монтеррей здобув блискучу перемогу над Некаксою. Розпочав побиття суперника Лукас Окампос. Він пробив на силу з дальньої дистанції точнісінько в ціль.

Шість хвилин знадобилося Монтеррейю, щоб подвоїти перевагу. Відзначився Серхіо Каналес, екс-гравець Реала, який відправив м'яч у сітку прямим ударом з кутового. Крапку у матчі поставив Серхіо Рамос. Захисник реалізував пенальті. Варто зауважити, що Рамос вперше забив за Монтеррей за шість турів цього сезону.