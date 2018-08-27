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Рамос відзначився у 15-му сезоні Прімери поспіль та повторив рекорд Єрро

11:15 116 Читать на русском
Рамос відзначився у 15-му сезоні Прімери поспіль та повторив рекорд Єрро
Серхіо Рамос / Фото: Twitter Реала

Захисник мадридського Реала Серхіо Рамос повторив дивовижний рекорд.

Капітан мадридського Реала Серхіо Рамос реалізував пенальті у матчі проти Жирони.

Жирона – Реал – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Захисник забиває у 15-му сезоні поспіль, повідомляє Mister Chip.

Рамос повторив рекорд Фернандо Єрро. На даний момент це два захисники в історії Ла Ліги, які забивали у 15 сезонах поспіль.

Реал Мадрид на виїзді розгромив Жирону

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Жирона - Реал Мадрид: Неділя 26 серпня 2018

Жирона
Матч завершено
1 : 4
Реал Мадрид
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Теги
Іспанія Жирона - Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид Серхіо Рамос Серхіо Рамос Фернандо Єрро Фернандо Єрро
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