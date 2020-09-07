Зауважимо, саме Серхіо Рамос розпочав побиття збірної України. Спершу 34-річний захисник реалізував пенальті, а згодом ударом головою перекинув Пятова.

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"Звісно, я радий своїм сьогоднішнім голам за збірну, але головне – те, що ми набрали необхідні три очки. Крім того, ми не пропустили, це теж важливо. Крок за кроком тренер вибудовує міцну збірну.

Будь-який молодий гравець, який у своєму клубі заробляє право приїхати і грати за Іспанію, повинен прийняти свою роль і відповідальність. Вони не приєднуються до нас лише тому, що вони багатообіцяючі таланти", – цитує Рамоса офіційний сайт УЄФА.

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