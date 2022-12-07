"Сьогодні як ніколи пишаюся нашим прапором, пишаюся нашою країною та пишаюся нашими гравцями. Іспанія не програє, Іспанія навчається. Іспанія падає, спотикається, але підводиться і йде далі. Ми повернемось і станемо сильнішими. Вперед, Іспанія!" – написав Рамос на своїй сторінці в Instagram.

Сенсаційний виліт Іспанії з ЧС-2022 у відеоогляді матчу проти Марокко

Напередодні Іспанія, яку називали одним із фаворитів ЧС-2022, не змогла нічого зробити із захистом Марокко і вилетіла з турніру вже на стадії 1/8 фіналу. Іспанські футболісти не змогли реалізувати жодного удару в серії пенальті.

Луїс Енріке не взяв Сехіо Рамоса на чемпіонат світу, віддавши перевагу іншим футболістам. Водночас досвідчений захисник не оголошував про завершення кар'єри у збірній, сподіваючись побити рекорд за кількістю матчів (треба зіграти ще 4 поєдинки). Востаннє Рамос грав за Іспанію в березні 2021 року.

Іспанія вилетіла з ЧС-2022: екс-гравець Реала відправив Луїса Енріке у Twitch, панєнка ціною 1/4, Марокко заслужило