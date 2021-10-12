Досвідчений захисник Серхіо Рамос, схоже, вперше вийде у формі парижан на футбольне поле. Статись це може цього тижня.

35-річний іспанець залікував травму ноги і зможе грати вже після міжнародної паузи на матчі збірних, повідомляє Get French Football News.

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Відповідно, головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно розраховує на Рамоса 15 жовтня, коли на Парк де Пренс у 10-му турі французької Ліги 1 завітає Анже, стартовий свисток пролунає о 22:00.

Нагадаємо, Серхіо Рамос цього літа приєднався до парижан. У 2021 році легенда Реала загалом провів лише 444 хвилини на футбольному полі через проблеми зі здоров'ям.

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