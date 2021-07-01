Екс-захисник Реала Серхіо Рамос мав шанс випробувати себе на Туманному Альбіоні.

Рамос розглядав запрошення від двох англійських клубів, але в підсумку обрав ПСЖ, повідомляє RMC Sport.

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Джерело відзначає, що одна з пропозицій була навіть кращою у фінансовому плані за контракт від керівництва парижан. Брат 35-річного іспанця зараз перебуває у столиці Франції, де готуються до медобстеження Серхіо.

Нагадаємо, Рамос покинув Реал, кольори якого захищав з 2005-го року.

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