Улітку 2024 року контракт 38-річного іспанця з Севільєю закінчився. Серхіо Рамос досі перебуває у статусі вільного агента.

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На тлі травм в обороні керівництво Реала розмірковує над тим, щоб посилити захист. Рамос запропонував свої послуги колишньому клубу. Іспанець поговорив с президентом "вершкових" Флорентіно Пересом і отримав категоричне "ні", щодо повернення. Про це повідомив El Chiringuito TV.

Серхіо Рамос виступав за Реал з 2005 по 2021 роки. Загалом захисник відіграв за мадридців у 671 матчі, в яких забив 101 гол та віддав 40 асистів. Рамос у складі "вершкових" виграв безліч трофеїв, зокрема, чотири перемоги в Лізі чемпіонів.

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