Не встиг Серхіо Рамос прилетіти до Парижа, як вже встиг здійснити переполох у команді Почеттіно.

Частина гравців ПСЖ не надто зраділа від новин, що Серхіо Рамос перебуває за крок від переходу у паризький клуб, повідомляє Le Parisien.

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Одним з головних противників цього трансферу називають центрального захисника Преснеля Кімпембе, який побоюється за своє місце у старті після приходу іспанця. У роздягальні ПСЖ також не розуміють, чому клуб минулого року відмовився продовжувати співпрацю з ветераном Тьягу Сілвою, а зараз підписує 35-річного Рамоса з високими фінансовими запитами.

Нагадаємо, Рамос покинув Реал, кольори якого захищав з 2005 року.

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