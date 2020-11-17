Капітан збірної Іспанії Серхіо Рамос вписав своє ім'я в історію світового футболу.

Захисник Реала Серхіо Рамос з капітанською пов'язкою вивів збірну Іспанії на поєдинок 6-го туру Ліги націй проти Німеччини.

Іспанія – Німеччина: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

Для 34-річного оборонця цей матч став 178-м у футболці збірної Іспанії, повідомляє Rec.Sport. За цим показником Серхіо тепер посідає третю сходинку у світовому рейтингу, поступаючись Ахмеду Мубараку з Оману (179 матчів) та єгиптянину Ахмеду Хассану (184).

Варто відзначити, що через пошкодження Рамос був замінений ще до свистка на перерву.

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