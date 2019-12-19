Рамос травмувався у матчі проти Барселони

Захисник королівського клубу Серхіо Рамос пропустить останній поєдинок чемпіонату Іспанії у цьому році через ушкодження.

Капітан мадридського Реала Серхіо Рамос, скоріше за все, не допоможе своїй команді у наступному матчі чемпіонату Іспанії проти Атлетіка з Більбао, повідомляє видання Mundo Deportivo.

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33-річний захисник отримав ушкодження у поєдинку проти Барселони ще на початку гри, однак зміг зіграти увесь матч, незважаючи на біль – Рамос травмував ліву щиколотку.

Найближчим часом стане відомо, наскільки серйозним є ушкодження лідера "вершкових". Якщо він не встигне вчасно відновитись – Зідан може використати на цій позиції Едера Мілітао, який був готовий вийти на поле у Ель Класіко.

Нагадаємо, у середу, 18 грудня, відбувся перенесений матч 10-го туру іспанської Ла Ліги між Барселоною та Реалом, який закінчився нульвою нічиєю.

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