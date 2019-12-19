toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД

Рамос травмувався у матчі проти Барселони

18:48 399 Читать на русском
Рамос травмувався у матчі проти Барселони
Серхіо Рамос / Фото з відкритих джерел

Захисник королівського клубу Серхіо Рамос пропустить останній поєдинок чемпіонату Іспанії у цьому році через ушкодження.

Капітан мадридського Реала Серхіо Рамос, скоріше за все, не допоможе своїй команді у наступному матчі чемпіонату Іспанії проти Атлетіка з Більбао, повідомляє видання Mundo Deportivo.

Барселона – Реал: Серхіо Рамос став рекордсменом Ель Класіко

33-річний захисник отримав ушкодження у поєдинку проти Барселони ще на початку гри, однак зміг зіграти увесь матч, незважаючи на біль – Рамос травмував ліву щиколотку.

Найближчим часом стане відомо, наскільки серйозним є ушкодження лідера "вершкових". Якщо він не встигне вчасно відновитись – Зідан може використати на цій позиції Едера Мілітао, який був готовий вийти на поле у Ель Класіко.

Нагадаємо, у середу, 18 грудня, відбувся перенесений матч 10-го туру іспанської Ла Ліги між Барселоною та Реалом, який закінчився нульвою нічиєю.

Світовий скандал, капітуляція Мессі та монументальний розгром, або Як Зідан роздягав Барсу: іспанські ЗМІ – про Класіко

blog_ava
"Лунін має яйця": Іспанія і тренер Вальядоліда про перший матч українця за 7 місяців – відео удару з центра поля
14:10
10705
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Барселона Барселона Серхіо Рамос Серхіо Рамос Зінедін Зідан Зінедін Зідан Едер Мілітао Едер Мілітао
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Ліверпуль офіційно підписав Мінаміно
    Англія — 10:185650 Ліверпуль офіційно підписав Мінаміно
1
дн
:
19
год
:
54
хв
Удінезе
16:00
Кальярі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук