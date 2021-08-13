Оборонець парижан та капітан "Фурії Рохи" Серхіо Рамос не буде помічником для своїх команд у прийдешніх зустрічах.

ПСЖ напередодні матчу зі Страсбуром опублікував офіційний звіт щодо стану здоров'я 35-річного захисника, який має м'язові проблеми. Серхіо пропустить місяць, повідомляє Marca.

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"Рамос поступово відновлює тренування. Очікується, що він повернеться до занять після міжнародної паузи", – йдеться в заяві. Це означає, що Серхіо не допоможе ПСЖ у поєдинках зі Страсбуром, Брестом, Реймсом і Клермоном і збірній Іспанії у відборі на ЧС-2022 в матчах зі Швецією, Грузією й Косово.

Нагадаємо, влітку у Серхіо Рамоса завершився контракт з Реалом. Після 16 років у Мадриді він перебрався в ПСЖ на правах вільного агента.

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