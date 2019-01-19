Рамос та ще три гравці Реала підшукали заміну Соларі, – Diario Gol

Мадридський Реал може змінити тренера в кінці поточного сезону, який ризикує стати найбільш провальним в історії клубу.

Королівський клуб практично втратив шанси на титул чемпіона Іспанії, команду розривають внутрішні конфлікти а-ля Іско, а Сантьяго Соларі ніяк не може повернути "бланкос" на високий рівень. Ці фактори змушують президента Реала Флорентіно Переса вже зараз серйозно замислитись над зміною тренера, інформує Diario Gol.

Моурінью зробив заяву щодо можливого повернення у Реал

Поки Перес обирає з когорти зіркових фахівців (Аллегрі, Льов, Клопп, Почеттіно, Моурінью та інші), деякі авторитетні футболісти "бланкос" вже визначили свого ідеального кандидата. Серхіо Рамос, Іско, Марко Асенсіо та Лукас Васкес начебто порадили президенту довірити команду легенді мадридського гранда Раулю Гонсалесу.

41-річний Рауль, який чудово знає внутрішню кухню "бланкос", провівши тут 16 сезонів, в червні отримає тренерську ліцензію. Рамос та Ко наполягають, що він має необхідний авторитет та підтримку у роздягальні, щоб повести команду до нових перемог.

Тут штрафують за відвідуваність: як відбувається організація матчів Ла Ліги, або Великий посібник для УПЛ