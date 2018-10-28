Рамос та Регілон прокоментували скандальний інцидент на тренуванні Реала

Захисники Реала Серхіо Рамос та Серхіо Регілон відреагували на епізод під час тренування, коли капітан "вершкових" накричав на партнера по команді.

"Хоча може здаватися інакше, такі ситуації досить повсякденні. Але це не виправдання, мені не варто було так реагувати.

Рамос відзначився ганебним вчинком на тренуванні – напруга в Реалі зростає

Ми завжди граємо на повну, так, Регілон? У підсумку перемогла команда разом з Регілоном! Відкладаємо це і готуємося до завтрашньої гри", – написав Рамос у своєму Твіттер.

"Я завжди з моєю командою і з моїм капітаном, завтра - за перемогою!", – написав Регілон.

Нагадаємо, під час тренування Регілон влучив Рамосу в обличчя, після чого капітан "королівського клубу" вдарив партнера м'ячем і накричав на нього.

"Тіньовий президент Реала Рамос був проти трансферу Луніна": Рафаїлов розповів про деталі переходу футболіста