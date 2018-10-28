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Рамос та Регілон прокоментували скандальний інцидент на тренуванні Реала

22 жовтня 21:50 1434 Читать на русском
Рамос та Регілон прокоментували скандальний інцидент на тренуванні Реала
Серхіо Рамос / RFEF

Захисники Реала Серхіо Рамос та Серхіо Регілон відреагували на епізод під час тренування, коли капітан "вершкових" накричав на партнера по команді.

"Хоча може здаватися інакше, такі ситуації досить повсякденні. Але це не виправдання, мені не варто було так реагувати.

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Ми завжди граємо на повну, так, Регілон? У підсумку перемогла команда разом з Регілоном! Відкладаємо це і готуємося до завтрашньої гри", – написав Рамос у своєму Твіттер.

"Я завжди з моєю командою і з моїм капітаном, завтра - за перемогою!", – написав Регілон.

Нагадаємо, під час тренування Регілон влучив Рамосу в обличчя, після чого капітан "королівського клубу" вдарив партнера м'ячем і накричав на нього.

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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Серхіо Рамос Серхіо Рамос Серхіо Регілон Серхіо Регілон
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