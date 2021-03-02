Зінедін Зідан може потішитись новинами з лазарету. Наставник Реала вже отримав подвійне підсилення перед принциповими двобоями.

"Галактікос" у своєму Twitter опублікували фото Каріма Бензема та Серхіо Рамоса, які вже повернулись до занять.

Рамос близький до продовження контракту з Реалом

За інформацією Marca, француз тренувався за індивідуальною програмою після надриву привідного м'яза стегна. А от іспанець, який пропустив близько місяця через травму коліна, пробував працювати із м'ячем на футбольному полі.

Попередньо очікується, що Карім буде готовий до матчу проти Атлетіко 7 березня. На повернення Серхіо чекають трішки пізніше – у поєдинку проти Аталанти (16 березня).

До слова, обоє лідерів не грали у першому переможному матчі проти команди Руслана Маліновського (1:0).

Конфлікт Рамос-Реал: капітану підшукали заміну і новий клуб – фани визначились, а Мессі потрапив під гарячу руку