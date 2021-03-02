Рамос та Бензема повернулись до тренувань – обоє мають допомогти здолати Маліновського
Зінедін Зідан може потішитись новинами з лазарету. Наставник Реала вже отримав подвійне підсилення перед принциповими двобоями.
"Галактікос" у своєму Twitter опублікували фото Каріма Бензема та Серхіо Рамоса, які вже повернулись до занять.
Рамос близький до продовження контракту з Реалом
За інформацією Marca, француз тренувався за індивідуальною програмою після надриву привідного м'яза стегна. А от іспанець, який пропустив близько місяця через травму коліна, пробував працювати із м'ячем на футбольному полі.
Попередньо очікується, що Карім буде готовий до матчу проти Атлетіко 7 березня. На повернення Серхіо чекають трішки пізніше – у поєдинку проти Аталанти (16 березня).
До слова, обоє лідерів не грали у першому переможному матчі проти команди Руслана Маліновського (1:0).
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