Рамос став новим рекордсменом за фактичним часом у футболці збірної Іспанії
00:12 - Читать на русском
Серхіо Рамос продовжує збирати всі можливі рекорди збірної Іспанії.
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Захисник Реала став новим рекордсменом за фактичним часом у футболці "Фурії Рохи", інформує Twitter іспанської збірної.
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Попереднє досягнення належало Ікеру Касільясу. Голкіпер Реала провів 13336 ігрових хвилин за рідну збірну. Рамос завдяки спарингу проти Португалії (0:0) довів свій показник до гросмейстерських 13340 хвилин.
Зауважимо, що 34-річний центрбек ще раніше став рекордсменом за кількістю матчів у збірній Іспанії – наразі таких 173. Касільяс зупинився на 167-ми.
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