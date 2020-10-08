Захисник Реала став новим рекордсменом за фактичним часом у футболці "Фурії Рохи", інформує Twitter іспанської збірної.

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Попереднє досягнення належало Ікеру Касільясу. Голкіпер Реала провів 13336 ігрових хвилин за рідну збірну. Рамос завдяки спарингу проти Португалії (0:0) довів свій показник до гросмейстерських 13340 хвилин.

Зауважимо, що 34-річний центрбек ще раніше став рекордсменом за кількістю матчів у збірній Іспанії – наразі таких 173. Касільяс зупинився на 167-ми.

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