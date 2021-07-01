ПСЖ найближчим часом оголосить про підписання 35-річного Серхіо Рамоса, повідомляє AS.

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Сторони узгодили усі деталі контракту, який буде розрахований на два роки. Серхіо приєднається до табору парижан на правах вільного агента, адже його контракт з Реалом завершився. Легенда захищав кольори мадридського клубу з 2005 року.

У минулому сезоні Ла Ліги Рамос провів 15 матчів, в яких відзначився двома голами.

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