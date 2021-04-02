Невігластво вже стає неприємною візитівкою капітана Реала, який лише у 28 років отримав атестат про середню освіту.

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Компанія Amazon готує другий сезон серіалу про Рамоса, і 35-річний іспанець вигадав дотепний PR-хід, інформує AS. На одній з вулиць Барселони він вивісив величезний банер з написом "Ganes de que em torneu a veure" ("Ви хочете побачити нас знову"). Це повинно було стати відсилкою до одного з передвиборчих слоганів Жоана Лапорти. Президент Барселони поряд із Сантьяго Бернабеу вивішував банер з написом "Ganas de volver a veros" ("Хочу побачити вас знову").

Рішення Рамоса можна було б визнати геніальним, якби не граматична помилка. Каталонською мовою потрібно писати "Ganes que em torneu a veure" (без "de").

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