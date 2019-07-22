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Рамос вразив неймовірною технікою на тренуванні Реала

15:40 293 Читать на русском
Рамос вразив неймовірною технікою на тренуванні Реала
Серхіо Рамос / Reuters

Капітан "вершкових" не соромиться показати свої футбольні навички.

33-річний іспанець міг би реалізувати себе у футбольному фристайлі.

Шалений автогол з центра поля у матчі чемпіонату Бразилії

На відео з тренування Реала потрапив момент, коли Рамос приймає м'яч після верхової передачі Луки Модріча. Захисник обробив шкіряного у повітрі, підбив його коліном і елегантно зупинив на спині, а потім віддав передачу п'ятою – справжня футбольна естетика.

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Нагадаємо, мадридський Реал проводить свою підготовку до сезону 2019/20 в Канаді.

This is art @realmadrid @sergioramos

Допис, поширений 433 (@433)

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Іспанія Відеоновини Серхіо Рамос Серхіо Рамос Реал Мадрид Реал Мадрид
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