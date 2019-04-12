toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЄВРОПИ ШАХТАР - ЗОРЯ МАРІУПОЛЬ - ДИНАМО

Рамос серйозно травмувався – відомий діагноз лікарів

19:03 528 Читать на русском
Рамос серйозно травмувався – відомий діагноз лікарів
Серхіо Рамос / Фото Sportskeeda

Надійшли погані новини з лазарету мадридського Реала.

"Після проведеного сьогодні медобстеження Серхіо Рамосу був поставлений діагноз – травма камбаловидного м'яза першого ступеня. Терміни повернення футболіста на поле будуть залежати від перебігу процесу його відновлення", – вказано в офіційному твіттері мадридців.

Бонуччі може опинитись в Реалі через конфлікт у роздягальні Ювентуса

За інформацією видання AS 33-річний капітан пропустить близько 2-х тижнів.

Раніше повідомлялось, що у Серхіо було незначне пошкодження, яке турбувало його під час тренувань.

В поточному сезоні Ла Ліги Рамос провів 28 матчів, в яких відзначився 6-ма голами та асистом.

Орендовані гравці Реала – що з ними буде: Лунін як головна дилема Зідана

Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Серхіо Рамос Серхіо Рамос
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
26
хв
Нюрнберг
21:30
Шальке
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук