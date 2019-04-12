Рамос серйозно травмувався – відомий діагноз лікарів

Надійшли погані новини з лазарету мадридського Реала.

"Після проведеного сьогодні медобстеження Серхіо Рамосу був поставлений діагноз – травма камбаловидного м'яза першого ступеня. Терміни повернення футболіста на поле будуть залежати від перебігу процесу його відновлення", – вказано в офіційному твіттері мадридців.

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За інформацією видання AS 33-річний капітан пропустить близько 2-х тижнів.

Раніше повідомлялось, що у Серхіо було незначне пошкодження, яке турбувало його під час тренувань.

В поточному сезоні Ла Ліги Рамос провів 28 матчів, в яких відзначився 6-ма голами та асистом.

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