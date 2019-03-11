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Рамос розповів про жовту картку в матчі з Аяксом та прокоментував сутичку з Марсело

15:51 856 Читать на русском
Рамос розповів про жовту картку в матчі з Аяксом та прокоментував сутичку з Марсело
Серхіо Рамос / Соцмережі

Капітан Реала Серхіо Рамос відповів на кілька гострих питань.

"Футболісти висловлюють думку на полі – своєю грою, але цей сезон не такий. Розвиток подій останнім часом був катастрофічним, і я цього не приховую. Ніхто не приховує.

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Всі гравці несуть відповідальність, а я як капітан – більше за інших. Ось тому я подумав, що найкращий спосіб відповісти на питання, які є навколо нас, – робити це відкрито.

Моя жовта картка в Амстердамі була помилкою, я визнаю це на 200%. Чому ми записували документальний фільм під час матчу з Аяксом? Були зобов'язання, і я навіть не міг уявити, що матч буде розвиватися таким чином.

Чи був у мене конфлікт з президентом? Між нами все було вирішено в роздягальні. Зараз проблем немає, важливий тільки Реал.

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Сутичка з Марсело? Ми все обговорили на тренуванні. Це частина роботи, напруга присутня. Але це скоріше анекдот з нашого повсякденного життя. Марсело мені як брат", – написав Рамос на своїй сторінці у Твіттер.

Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Марсело Марсело Серхіо Рамос Серхіо Рамос
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