Рамос різко відреагував на питання про можливе повернення Моурінью в Реал

Капітан Реала Серхіо Рамос навіть не розглядає можливості повернення Жозе Моурінью на посаду головного тренера мадридців.

"Я не вирішую, якого тренера призначати, а якого ні. Не капітан вирішує, кого призначити головним тренером.

Соларі прокоментував чутки про можливе повернення Моурінью в Реал

Моурінью немає в Реалі вже п'ять років, а ви продовжуєте про нього говорити. Ми повинні поважати нашого нинішнього тренера", – цитує Рамоса видання Marca.

Нагадаємо, після звільнення Жозе Моурінью з посади головного тренера Манчестер Юнайтед у ЗМІ все частіше з'являється інформація про зацікавленість топ-клубів у послугах португальця.

"У мене є майбутнє без Манчестер Юнайтед", – Моурінью вперше поспілкувався з журналістами після відставки