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Рамос різко відреагував на питання про можливе повернення Моурінью в Реал

18:58 1084 Читать на русском
Рамос різко відреагував на питання про можливе повернення Моурінью в Реал
Серхіо Рамос та Жозе Моурінью / Фото EFA

Капітан Реала Серхіо Рамос навіть не розглядає можливості повернення Жозе Моурінью на посаду головного тренера мадридців.

"Я не вирішую, якого тренера призначати, а якого ні. Не капітан вирішує, кого призначити головним тренером.

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Моурінью немає в Реалі вже п'ять років, а ви продовжуєте про нього говорити. Ми повинні поважати нашого нинішнього тренера", – цитує Рамоса видання Marca.

Нагадаємо, після звільнення Жозе Моурінью з посади головного тренера Манчестер Юнайтед у ЗМІ все частіше з'являється інформація про зацікавленість топ-клубів у послугах португальця.

"У мене є майбутнє без Манчестер Юнайтед", – Моурінью вперше поспілкувався з журналістами після відставки

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью Жозе Моурінью Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія
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