Рамос: Реал завжди буде йти до самої смерті з будь-яким тренером

Капітан Реала Серхіо Рамос впевнений, що гравці готові повністю віддаватись на футбольному полі.

"Реал завжди буде йти до самої смерті з будь-яким тренером. Зараз у нас є Сантьяго Соларі і ми підемо з ним настільки далеко, наскільки це можливо. Крок за кроком, гра за грою ми спробуємо забути невдалий відрізок.

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Слабка підтримка уболівальників на Сантьягу Бернабеу після поразки від Барселони? Якщо чесно, я цього не помітив. Але розумію, що ті, хто грає за Реалі найдовше, повинні взяти на себе відповідальність і бути лідерами", – цитує Рамоса Goal.

Нагадаємо, Реал звільнив Хулена Лопетегі після поразки від Барселони (1:5). Виконувачем обов’язків головного тренера став Сантьянго Соларі, який здобув дві перемоги у двох матчах на чолі команди.

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