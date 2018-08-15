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Рамос: Реал перемагатиме і без Роналду

07:30 4 Читать на русском
Рамос: Реал перемагатиме і без Роналду
Серхіо Рамос / ФотО: соцмережі

Захисник Реала Серхіо Рамос вважає, що відхід Кріштіану Роналду не вплине на результативність команди.

"Звичайно, це погано, коли ти втрачаєш такого топового футболіста, але завдання Реала – перемагати, і ми будемо робити це і без нього.

За всі ці роки в Реалі побувало багато класних гравців. Але наш клуб вище будь-якого окремого взятого гравця. Що б не сталося, Реал завжди буде прагнути перемагати.

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Двері Реала відкриті для всіх великих футболістів, ким би вони не були. Ми завжди хочемо, щоб гравці у нас відчували себе як вдома. Вони зібрані тут не просто так, і ми хочемо, щоб вони продовжували зростати.

Приїзд Куртуа підвищив конкуренцію за місце в воротах, а його минуле як гравця Атлетіко не має значення", – цитує Рамоса офіційний сайт УЄФА.

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22:00
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