Захисник ПСЖ Серхіо Рамос не зіграє проти своєї колишньої команди.

Серхіо Рамос не зіграє в останньому спарингу ПСЖ проти Севільї перед стартом нового сезону, повідомляє Marca.

Рамос назвав свою головну ціль у ПСЖ

Головний тренер парижан Маурісіо Почеттіно береже досвідченого оборонця і не вносив його у заявку на попередні товариські матчі. Навіть матч Суперкубка Франції ПСЖ – Лілль, який запланований на перше серпня, може відбутись без іспанця.

Справа у тому, що Серхіо приїхав у Париж з незначним м'язовим ушкодженням, яке дозволяло йому грати, але тренер розраховує на Рамоса вже на старті Ліги 1 (7 серпня).

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