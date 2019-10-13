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Рамос прокоментував своє історичне досягнення у збірній Іспанії

09:27 365 Читать на русском
Рамос прокоментував своє історичне досягнення у збірній Іспанії
Серхіо Рамос / Metro

Захисник збірної Іспанії Серхіо Рамос прокоментував своє історичне досягнення у складі "Фурії Рохи". У матчі проти Норвегії 33-річний футболіст побив рекорд Ікера Касільяса за кількістю матчів за національну команду.

90+4’ Джошуа Кінг
 
Сауль Ньїгес 47’
47’ Сауль Ньїгес
90+4’ Джошуа Кінг

"Особисті досягнення – другорядні. Хоча, звісно, я пишаюся тим, що відтепер є іспанським гравцем з найбільшою кількістю матчів у футболці збірної.

Рамос встановив історичний рекорд у збірній Іспанії

Я сподіваюся зіграти набагато більше. Скоро поговоримо про Олімпійські ігри. Я готовий зіграти в Токіо. Якби хтось зателефонував мені щодо цього, я би не відмовив", – цитує Рамоса AS.

Нагадаємо, вчорашній матч відбору до Євро-2020 проти Норвегії (1:1) став для Рамоса 168-им у складі збірної Іспанії. Піренейська команда впевнено лідирує у своїй відбірковій групі, здобувши 19 очок у 7 матчах.

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