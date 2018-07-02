Рамос: Поїду на ЧС-2022 навіть з сивою бородою

Капітан збірної Іспанії Серхіо Рамос не планує завершувати кар'єру у збірній та прагне поїхати на наступний чемпіонат світу у Катар.

"Це не кінець історії. Збірна Іспанії все така ж могутня. Так, збірну покинуть майстерні виконавці, проте на їх місце прийдуть не менш майстерні футболісти.

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Я засмучений вильотом з ЧС-2018, проте готовий поїхати на наступний Мундіаль навіть з сивою бородою", – розповів Рамос у коментарі Marca.

Нагадаємо, збірна Іспанії вилетіла з цьогорічного мундіалю, програвши серію пенальті збірній Росії у матчі 1/8 фіналу.

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