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Рамос повторив рекорд Касільяса у збірній Іспанії

13:05 201 Читать на русском
Рамос повторив рекорд Касільяса у збірній Іспанії
Серхіо Рамос / Reuters

Захисник Реала та збірної Іспанії Серхіо Рамос здобув 121-шу перемогу в формі "Фурії Рохи" у вчорашньому матчі проти збірної Мальти.

За інформацією Opta, матч проти збірної Мальти став для захисника "Фурії Рохи" Серхіо Рамоса особливим. Він здобув 121-шу перемогу у формі національної команди і таким чином повторив рекорд, який належав Ікеру Касільясу.

Іспанія завдяки дублю Морати здолала Мальту, Швеція розіграла драматичну нічию Норвегією: Євро-2020, група F

Відзначимо, що Касільяс досягнув цього показника за 167 матчів, Рамос же поки провів 162 поєдинки у складі збірної Іспанії.

Мальта – Іспанія – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Теги
Євро-2020 Іспанія Іспанія Ікер Касільяс Ікер Касільяс Серхіо Рамос Серхіо Рамос
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