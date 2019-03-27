Рамос повторив рекорд Касільяса у збірній Іспанії

Захисник Реала та збірної Іспанії Серхіо Рамос здобув 121-шу перемогу в формі "Фурії Рохи" у вчорашньому матчі проти збірної Мальти.

За інформацією Opta, матч проти збірної Мальти став для захисника "Фурії Рохи" Серхіо Рамоса особливим. Він здобув 121-шу перемогу у формі національної команди і таким чином повторив рекорд, який належав Ікеру Касільясу.

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Відзначимо, що Касільяс досягнув цього показника за 167 матчів, Рамос же поки провів 162 поєдинки у складі збірної Іспанії.

Мальта – Іспанія – 0:2 – відео голів та огляд матчу