35-річний іспанець займається за індивідуальною програмою, але сподівається вже зовсім скоро повернутись у стрій.

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"Якщо все піде за планом, я зможу повернутись до складу команди наприкінці цього тижня. Я продовжую тренуватися зі серйозним наміром повернутися якнайшвидше", – сказав Рамос на прес-конференції.

Поточного сезону Серхіо провів за ПСЖ лише 90 хвилин проти Сент-Етьєна. Решту кампанії він пропустив через проблеми зі здоров'ям, які переслідують його ще з Реала. Найближчий матч парижани проведуть 19 грудня в Кубку Франції.

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