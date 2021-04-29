Капітан Реала Серхіо Рамос тренувався у загальній групі Реала, повідомляє офіційний сайт мадридського клубу.

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За інформацією Marca, лікарі позитивно оцінюють відновлення 35-річного ветерана, але його участь у матчі-відповіді 1/2 фіналу ЛЧ проти Челсі буде вирішуватись ближче до поєдинку. Нагадаємо, Рамос зазнав травми під час гри за збірну Іспанії та перебував у лазареті майже місяць.

У нинішньому сезоні Ла Ліги захисник Реала провів 15 матчів, в яких відзначився двома голами.

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