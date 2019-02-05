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Рамос попросив вибачення у воротарів, яким забивав пенальті панєнкою

14:52 395 Читать на русском
Рамос попросив вибачення у воротарів, яким забивав пенальті панєнкою
Серхіо Рамос / Фото Reuters

Захисник Реала Серхіо Рамос прокоментував ситуацію із пробиттям пенальті в мадридському клубі.

"Після відходу Кріштіану мені довелося взяти на себе відповідальність за пробиття пенальті.

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Панєнка? Я радий, що б'ю пенальті, і я ніколи не хотів нікого цим образити. Якщо я когось образив, я приношу свої вибачення", – сказав Рамос в ефірі El Hormiguero.

Варто відзначити, що в поточному сезоні Ла Ліги Рамос відзначився 5-ма голами, 4 з яких були забиті з пенальті.

Після 22-х турів Прімери Реал посідає 3-тю сходинку турнірної таблиці, відстаючи від Барселони на 8 очок.

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Теги
Іспанія Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Серхіо Рамос Серхіо Рамос Реал Мадрид Реал Мадрид
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