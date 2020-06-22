Рамос побив історичний рекорд легенди Барселони за кількістю голів у Ла Лізі серед захисників

Захисник Реала Серхіо Рамос продовжує демонструвати свої бомбардирські навички, відзначившись голом у воротах Реал Сосьєдада.

Гол Рамоса у ворота Реал Сосьєдада став 68-м для іспанця у Ла Лізі, інформує Squawka.

Реал Сосьєдад – Реал – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Таким чином, іспанець обігнав екс-захисника Барселони Рональда Кумана у списку найрезультативніших оборонців, який у складі Барселони відзначився 67 забитими м'ячами. Зазначимо, що на третій сходинці розташувався екс-захисник Реала Фернандо Єрро з 60 голами.

До слова, Реал завдяки голу Рамоса здобув мінімальну перемогу над Реал Сосьєдадом (2:1) та очолив турнірну таблицю Ла Ліги.

Реал Сосьєдад – Реал Мадрид: скандальний, але безпомилковий арбітраж, сіренька перемога "бланкос" і незамінний Рамос