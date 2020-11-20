Капітан "вершкових" опублікував нове відео в Instagram. На ньому показано, як футболіст працює над м'язами ніг. "Працюй заради цього", – підписав ролик Серхіо.

Лунін в обоймі Реала на поєдинок проти Вільяреала – у Зідана чотири великі втрати

Раніше повідомлялося, що Рамос отримав травму правого підколінного сухожилля в матчі Іспанія – Німеччина (6:0). Очікується, що оборонець не зіграє у найближчих зустрічах з Вільяреалом (21 листопада) в Ла Лізі та Інтером (25 числа) в ЛЧ.

Додамо, що 34-річний футболіст в поточному сезоні провів десять матчів за Реал, в яких забив три м'ячі та віддав одну гольову передачу.

Іспанія забила 6 голів у ворота Німеччини, але Ла Ліга перетворилась у сумний катеначчо