Рамос після повідомлення про травму опублікував відео з тренування – капітан Реала не шкодує себе
Захисник Реала Серхіо Рамос розкрив деталі своїх індивідуальних тренувань.
Капітан "вершкових" опублікував нове відео в Instagram. На ньому показано, як футболіст працює над м'язами ніг. "Працюй заради цього", – підписав ролик Серхіо.
Лунін в обоймі Реала на поєдинок проти Вільяреала – у Зідана чотири великі втрати
Раніше повідомлялося, що Рамос отримав травму правого підколінного сухожилля в матчі Іспанія – Німеччина (6:0). Очікується, що оборонець не зіграє у найближчих зустрічах з Вільяреалом (21 листопада) в Ла Лізі та Інтером (25 числа) в ЛЧ.
Додамо, що 34-річний футболіст в поточному сезоні провів десять матчів за Реал, в яких забив три м'ячі та віддав одну гольову передачу.
Іспанія забила 6 голів у ворота Німеччини, але Ла Ліга перетворилась у сумний катеначчо