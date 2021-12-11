Захисник ПСЖ Серхіо Рамос досі не може регулярно допомагати команді на футбольному полі.

Іспанець опинився у списку гравців, які пропустять матч 18-го туру Ліги 1 проти Монако. Також не зіграють Кімпембе, Неймар, Мендеш та Дракслер, повідомляє офіційний сайт ПСЖ.

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Відтак, дебютний матч Рамоса став разовою акцією. Після поєдинку проти Сент-Етьєна Серхіо пропустить вже четверту зустріч парижан. Іспанець ніяк не може позбутися проблем зі здоров'ям, які переслідували його ще в Реалі.

До слова, наразі ПСЖ з 11-очковим відривом очолює турнірну таблицю чемпіонату Франції, тоді як Монако лишень бореться за потрапляння у єврокубкову зону.

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