Рамос: Пишаюсь тим, що фанати Реала освистують мене

Капітан Реала Серхіо Рамос не бачить проблеми в критиці фанатів на свою адресу.

"Я не помічав особливих проблем з боку фанатів. Вболівальники незадоволені командою, позаяк ми не показуємо відповідні результати.

Рамос винен у поганій атмосфері в Реалі – фанати планують освистувати капітана команди

Пишаюся, що шанувальники нашої команди освистують мене. Я розумію їхню реакцію, так як ми несемо відповідальність за результат. Разом ми зможемо досягти багатьох перемог", – цитує Рамоса видання beIN Sport.

Раніше з'явилась інформація, що фанати Реала вважають Рамоса винним у поганій атмосфері в Реалі.

Нагадаємо, після 11-ти турів чемпіонату Іспанії Реал знаходиться на 6-й сходинці турнірної таблиці, маючи в активі лише 17 очок.

Соларі стане повноцінним тренером Реала за однієї умови – 7 відмінностей між аргентинцем і Лопетегі