Рамос під загрозою тривалої дискваліфікації – капітан Реала може не зіграти у Ель Класіко

Капітан Реала Серхіо Рамос може отримати чотирьохматчеву дискваліфікацію за образу арбітра в матчі 7-го туру Прімери проти Атлетіко.

Свідком інциденту став наставник "матрацників" Дієго Сімеоне, який уже заявив, що чув висловлювання Рамоса. Тренер наполягає, що суддя також розчув слова Серхіо, але чомусь вирішив це проігнорувати.

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Як стверджує Diario SPORT, тепер Рамос ризикує пропустити чотири матчі іспанської Прімери. Відповідно, футболіст може не зіграти проти Гранади (5 жовтня), Мальорки (19 жовтня), Барселони (26 жовтня) і Леганеса (30 жовтня).

В нинішньому сезоні 33-річний захисник відіграв за Реал усі 7 матчів у чемпіонаті Іспанії, не відзначившись результативними діями.

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