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Рамос під загрозою тривалої дискваліфікації – капітан Реала може не зіграти у Ель Класіко

29 вересня 23:15 515 Читать на русском
Рамос під загрозою тривалої дискваліфікації – капітан Реала може не зіграти у Ель Класіко
Серхіо Рамос / Getty images

Капітан Реала Серхіо Рамос може отримати чотирьохматчеву дискваліфікацію за образу арбітра в матчі 7-го туру Прімери проти Атлетіко.

 

Свідком інциденту став наставник "матрацників" Дієго Сімеоне, який уже заявив, що чув висловлювання Рамоса. Тренер наполягає, що суддя також розчув слова Серхіо, але чомусь вирішив це проігнорувати.

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Як стверджує Diario SPORT, тепер Рамос ризикує пропустити чотири матчі іспанської Прімери. Відповідно, футболіст може не зіграти проти Гранади (5 жовтня), Мальорки (19 жовтня), Барселони (26 жовтня) і Леганеса (30 жовтня).

В нинішньому сезоні 33-річний захисник відіграв за Реал усі 7 матчів у чемпіонаті Іспанії, не відзначившись результативними діями.

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Атлетіко - Реал Мадрид Серхіо Рамос Серхіо Рамос Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія
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