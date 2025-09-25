Чемпіонат Мексики, Апертура, 10-й тур

Толука – Монтеррей – 6:2

Голи: Ангуло, 23, Паулінью, 25, 40, 52, Н. Кастро, 34, 62 – Бертраме, 10, О. Торрес, 39

Нереалізований пенальті: Рамос, 20 (Монтеррей)

Початок матчу склався для Монтеррея вкрай оптимістично. "Раядос" вийшли уперед вже на 10-й хвилині, а незабаром заробили пенальті. Втім, кіпер Толуки прочитав піжонську панєнку Серхіо Рамоса.

Легенда Реала сприйняв невдачу з посмішкою, але далі його команді було зовсім не до сміху. Ще до перерви Монтеррей "горів" 2:4, а в другому таймі дійшло до тенісних 2:6. Екс-форвард Спортінга Паулінью оформив хет-трик.

Перемога дозволила Толуці наздогнати "Раядос" на другій сходинці турнірної таблиці чемпіонату Мексики. У обидвох команд тепер по 22 очки, на вершині Крус Асуль з 24 пунктами.

