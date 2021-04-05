Капітан Реала та збірної Іспанії Серхіо Рамос у свої 35 років має ще вдосталь кар'єрних цілей.

"Я думаю про п'яту перемогу в Лізі чемпіонів, про чемпіонат світу, Олімпіаду... Закінчу кар'єру, коли час прийде. Хочу стати частиною історії найкращого клубу світу.

Наразі мені здається, я нескоро завершу кар'єру. Це особисте рішення, моє тіло підкаже, коли цей момент настане, поки цього не сталося", – сказав Рамос в документальному фільмі про себе.

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Додамо, що у нинішньому сезоні Рамос страждає від постійних травм, які кілька разів залишали його поза грою. Серхіо провів у складі Реала лише 15 матчів у Ла Лізі, забивши 2 голи.

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