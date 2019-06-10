Рамос дав оцінку трансферу Азара в Реал

Захисник Серхіо Рамос поділився думкою щодо приходу зіркового вінгера в мадридський клуб.

Іспанець вважає, що екс-гравець Челсі стане чудовим підсиленням для "вершкових".

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"Я думаю, що це прекрасний трансфер. Він гравець світового рівня. Для нас це хороший варіант, щоб посилити команду", – сказав Рамос в коментарі Goal.

Презентація бельгійця відбудеться в четвер, 13 червня, на стадіоні Сантьяго Бернабеу після проходження медичного тесту. Азар підписав контракт з Реалом до 2024 року.

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