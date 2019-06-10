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Рамос дав оцінку трансферу Азара в Реал

12:19 496 Читать на русском
Рамос дав оцінку трансферу Азара в Реал
Еден Азар і Серхіо Рамос / фото із соцмереж

Захисник Серхіо Рамос поділився думкою щодо приходу зіркового вінгера в мадридський клуб.

Іспанець вважає, що екс-гравець Челсі стане чудовим підсиленням для "вершкових".

Реал може презентувати Азара без ігрового номера

"Я думаю, що це прекрасний трансфер. Він гравець світового рівня. Для нас це хороший варіант, щоб посилити команду", – сказав Рамос в коментарі Goal.

Презентація бельгійця відбудеться в четвер, 13 червня, на стадіоні Сантьяго Бернабеу після проходження медичного тесту. Азар підписав контракт з Реалом до 2024 року.

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Теги
Трансфери Іспанія Серхіо Рамос Серхіо Рамос Еден Азар Еден Азар Реал Мадрид Реал Мадрид
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