Рамос оцінив можливість стати тренером

Капітан Реала Серхіо Рамос задумався щодо тренерської діяльності в майбутньому.

"Стати тренером у майбутньому? Мені б цього хотілося. Я комфортно почуваюся, коли щось раджу партнерам. Я лідер, я капітан.

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В приниципі, при всій повазі до тренерів, це схоже на те, чим вони займаються. Тому я б не став відкидати таку можливість", – цитує Рамоса El Hormiguero.

Нагадаємо, 32-річний захисник виступає за Реал з 2005 року.

В поточному сезоні чемпіонату Іспанії Рамос провів 22 матчі, в яких відзначився 5-ма голами та асистом.

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