Колишній капітан Реала та збірної Іспанії Серхіо Рамос може поїхати на заробітки в Саудівську Аравію.

Аль-Іттіхад зробив пропозицію Рамосу, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. 37-річний захисник може підписати контракт на два сезони з пунктом про достроковий розрив.

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Серхіо поки що тягне з відповіддю саудитам, адже має варіанти в Туреччині. Якщо він погодиться на перехід у Саудівську Аравію, то гратиме в одній команді з Бензема, Канте та Фабінью.

Рамос у складі Реала 5 разів ставав чемпіоном Іспанії та 4 рази виграв Лігу чемпіонів. Останні два сезони захисник провів у ПСЖ, з яким двічі оформив чемпіонство у Франції.

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