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Рамос отримав додаткову дискваліфікацію від УЄФА та пропустить два матчі Ліги чемпіонів

20:12 912 Читать на русском
Рамос отримав додаткову дискваліфікацію від УЄФА та пропустить два матчі Ліги чемпіонів
Серхіо Рамос / фото із соцмереж

Захисник Реала Серхіо Рамос пропустить два наступних матчі у Лізі чемпіонів.

Дисциплінарний комітет УЄФА покарав Серхіо Рамоса додатковим матчем дискваліфікації у Лізі чемпіонів за навмисне отримання жовтої картки у поєдинку 1/8 фіналу проти Аякса.

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Таким чином капітан "вершкових" пропустить матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Аякса та наступний поєдинок Ліги чемпіонів, в залежності від результату другої гри проти нідерландської команди.

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Нагадаємо, Рамос отримав жовту картку наприкінці першого матчу проти Аякса за рахунку 2:1 на користь "вершкових". Після поєдинку капітан мадридців натякнув, що навмисно отримав попередження.

Ліга чемпіонів1/8 фіналуСантьяго Бернабеу (Мадрид)

Реал Мадрид - Аякс: Вівторок 05 березня 2019

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